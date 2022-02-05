Диего Коста может продолжить карьеру в турецком Фенербахче

В середине января Диего Коста покинул бразильский «Атлетико Минейро»

  • 05.02.2022 07:10
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Диего Коста может продолжить карьеру в турецком Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний испанский форвард Диего Коста может продолжить карьеру в Турции.

Как информирует журналист Николо Скира, агент испанца предложил услуги игрока турецкому «Фенербахче». Речь идет о контракте на полтора года.

В середине января Диего Коста покинул бразильский «Атлетико Минейро», за который забил 5 голов в 19 матчах и стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.

В услугах Диего Косты были заинтересованы итальянская «Салернитана» и немецкий «Майнц», но сделки не состоялось.

Источник — Twitter

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