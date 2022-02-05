Источник: Днепр-1 близок к подписанию бразильского защитника Шапекоэнсе

Клуб УПЛ «Днепр-1» заинтересован в подписании Габриэла Бусанелло, футболиста бразильского «Шапекоэнсе».
Стороны находятся в активной стадии переговоров, и все должно решится в ближайшие дни.
Левый защитник из Бразилии является воспитанником клуба «Шапекоэнсе», он провел в сезоне 2021 года бразильской Серии А 30 матчей и забил 1 гол.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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