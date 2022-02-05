Рома – Дженоа. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 24-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Дженоа».

В турнирной таблице Серии А «Рома» с 38 очками идет шестой. «Дженоа» с 13 баллами расположилась на 19-й позиции.

«Да, с Шевченко «Дженоа» могла сыграть вничью с «Ромой», но уступила римлянам со счетом 0:2 после того, как дубль оформил ганец Афена Гьян, который вышел на замену. Это был первый матч Шевченко во главе генуэзцами. Думали, что команда может встряхнуться, но она не встряхнулась. Шевченко пытался играть в открытый футбол и не получилось. Потом он попытался играть в закрытый футбол. Да, где-то очки команда набирала, но затем были поражения в матчах с прямыми конкурентами.

«Дженоа» сейчас испытывает проблемы. Генуэзская команда находится не в лучшем положении. Фаворитом этого поединка однозначно является «Рома». Думаю, римская команда свои три очка возьмет. «Дженоа» испытывает большие проблемы в атаке, команда очень мало забивает. Также в обороне генуэзцы допускают ошибки. И, я думаю, «Рома» этими ошибками воспользуется и выиграет. Явный фаворит этой встречи – это «Рома». А по поводу «Дженоа» скажу, что это однозначный претендент на вылет в Серию В», – сказал Воробей.

Матч «Рома» – «Дженоа» состоится 5 февраля. Начало встречи – в 16:00.