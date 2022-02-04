ВИДЕО. Серия пенальти. Металлист и Черноморец устроили голевую перестрелку

В матче турнира Winter Cup 2022 харьковский «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» – 3:3 (пен. 6:5).
Winter Cup 2022. 1-й тур, 4 февраля
Металлист – Черноморец – 3:3 (пен. 6:5)
Голы: Харрис, 11, Вандерсон, 58 (автогол), Риаскос, 90+2 – Цонев, 20, 69, Юсов, 45 (пен)
ГОЛ! 1:0. Харрис, 11 мин.
ГОЛ! 1:1. Цонев, 20 мин.
ГОЛ! 1:2. Юсов, 45 мин (пен)
ГОЛ! 2:2. Вандерсон, 58 мин (автогол)
ГОЛ! 2:3. Цонев 69 мин.
ГОЛ! 3.3. Риаскос, 90+2 мин.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Серия пенальти
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.