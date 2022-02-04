ВИДЕО. Серия пенальти. Металлист и Черноморец устроили голевую перестрелку

Смотрите лучшие моменты матча турнира Winter Cup 2022 в Турции

  • 04.02.2022 23:43
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ВИДЕО. Серия пенальти. Металлист и Черноморец устроили голевую перестрелку
© ФК Металлист Харьков

В матче турнира Winter Cup 2022 харьковский «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» – 3:3 (пен. 6:5).

Winter Cup 2022. 1-й тур, 4 февраля

Металлист – Черноморец – 3:3 (пен. 6:5)

Голы: Харрис, 11, Вандерсон, 58 (автогол), Риаскос, 90+2 – Цонев, 20, 69, Юсов, 45 (пен)

ГОЛ! 1:0. Харрис, 11 мин.

ГОЛ! 1:1. Цонев, 20 мин.

ГОЛ! 1:2. Юсов, 45 мин (пен)

ГОЛ! 2:2. Вандерсон, 58 мин (автогол)

ГОЛ! 2:3. Цонев 69 мин.

ГОЛ! 3.3. Риаскос, 90+2 мин.

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Серия пенальти

Источник — Sport.ua

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