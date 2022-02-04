Константин ВИВЧАРЕНКО: Тренерский штаб Динамо выбрал правильную подготовку

Футболист команды U-19 рассказал о сборах перед второй частью сезона

  • 04.02.2022 20:03
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Константин ВИВЧАРЕНКО: Тренерский штаб Динамо выбрал правильную подготовку
© ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко рассказал о старте финального этапа подготовки к стыковому матчу Юношеской лиги УЕФА.

- Как было построено сегодняшнее занятие?
- Мы начали недельный цикл подготовки к матчу Юношеской лиги УЕФА с «Депортиво». Сегодня моделировали то, что будем стараться реализовать в этой игре. Надеюсь, что у нас все выйдет.

- Ты хорошо зарекомендовал себя в первой команде. Легко ли оттуда возвращаться возвращаться на уровень назад – в команду U19? Является ли Юношеская лига УЕФА мотивацией для тебя?
- Конечно. Мы представляем киевское «Динамо» на международной арене, формируем имидж клуба. Всегда приятно участвовать в еврокубках, даже играя за юношескую команду.

- Были ли напутствия от главного тренера?
- Мистер пожелал удачи и сказал, что нам нужна только победа. Повторюсь, мы представляем бренд «Динамо» и будем делать все от себя зависящее для победы.

- Ты участвовал в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против «Ювентуса», в котором динамовцы устроили настоящую феерию. Помнишь тот поединок?
- Этот матч запомнится мне на всю жизнь. Это была первая большая игра для меня, на трибунах собралось большое количество болельщиков. После того матча остались незабываемые впечатления, так что и в нынешнем розыгрыше турнира хочется пройти как можно дальше.

- Тогда «Динамо» показало, что даже без игровой практики можно достигать результата.
- Тренерский штаб выбрал правильную подготовку, и к этому матчу мы подошли в полной боевой готовности.

- Пять лет назад «Динамо» уступило «Аяксу» в 1/8 финала ЮЛЧ, но многие игроки того состава впоследствии пробились в первую команду – Шапаренко, Тымчик, Попов, Миколенко, Леднев.
- Ребята добились большого прогресса за это время и были достойны выступать в таком клубе, как «Динамо». Это является мотивацией и для нас. Мы тогда были на базе на Нивках и смотрели этот матч на Youtube, переживали. Было обидное поражение. Сейчас хочется пройти дальше и перепрыгнуть стадию 1/4 финала.

Источник — ФК Динамо Киев

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