ВИДЕО. Украина – Россия, Усик играет в футбол, Лэмпард хвалит Миколенко

Очередной выпуск футбольных новостей

  • 04.02.2022 18:48
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ВИДЕО. Украина – Россия, Усик играет в футбол, Лэмпард хвалит Миколенко

Футбольные новости вернулись. В свежем выпуске поговорим о горячих темах, таких как: адаптацию Миколенко и его сотрудничество с новым главным тренером Эвертона Фрэнком Лэмпардом, о том, как Динамо настраивает бизнес-трансферы, а Усик и Гвоздик готовятся играть в футбол на турнире Winter Cup за Полесье и Металлист.

00:00 Новостной привет!

00:34 Лэмпард доволен Миколенко

01:59 Динамо научилось продавать. Очередной трансфер!

06:12 Усик сыграет за Полесье, а Гвоздик за Металлист? Winter Cup-2022

14:28 Украина – Россия. Минифутзал, ЕВРО-2022

15:48 С тебя подписка - с меня приз!

Источник — YouTube

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