Юрий ГУРА: «Всегда расстраиваюсь, когда команда проигрывает»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура оценил работу команды на первой части зимних сборов:

«К сожалению, мы отправились в Турцию не полным составом: травмированные в первом круге игроки, кроме Эмиля Мустафаева, остались восстанавливаться в Украине, к тому же в январе на сборы из-за простуды не смог вылететь Юрий Копина. Однако с нами поехали три игрока молодежного состава — Андрей Андрейчук, Никита Ситников и Демьян Чубатий. Мы должны были посмотреть работу юношей в основе, поэкспериментировать с составом, поработать под разным уровнем физической нагрузки.

Несмотря на ливни и даже снег, сопровождавший нас в Турции, мы провели 12 эффективных тренировочных дней и пять контрольных поединков. И я могу сказать, что первой частью сборов наш тренерский штаб остался доволен. Во второй части сборов мы уже будем примерно определяться с футболистами, которые будут играть за основу в чемпионате, поэтому будем стараться наигрывать и готовить более или менее оптимальный состав в спаррингах.

Я лично всегда расстраиваюсь, когда команда проигрывает. Хочется победить. Мы с тренерским штабом перед любой встречей стараемся заряжать команду только на победу. Но я отлично понимаю, что после зимнего перерыва трудно получить результат мгновенно. Победы еще будут. Другой вопрос – реализация. Хотелось бы, чтобы каждый свой момент на завершающей стадии футболист доводил до логического завершения, то есть гола. В матче с «Вайле» порадовало те, что и моменты были, и быстрые переходы от защиты в атаку. Все, что нарабатывалось на тренировках, все реализовалось в этом поединке.

Три дня ребята могут отдохнуть физически и психологически. К кому-то приехали любимые, кто-то уехал в небольшое путешествие. А уже завтра мы снова приступаем к работе в двухразовом режиме тренировок. На ближайшие две с половиной недели у нас запланировано пять спаррингов: с «Рандерс» (Дания), «Капфенберг» (Австрия), «Тобол» (Казахстан), «Торпедо» Кутаиси (Грузия), «Аксу» (Казахстан). Второй учебно-тренировочный сбор во многих аспектах станет решающим перед матчем со «Львовом».