Прогноз на матч Интер - Милан

Матч первого круга завершился ничьей

  • 04.02.2022 17:29
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Прогноз на матч Интер - Милан

5 февраля в Серии А пройдет знаменитое миланское дерби (начало в 19:00). Противостояние этих команд всегда вызывало интерес среди болельщиков и за пределами Италии. Особенно популярными матчи Интера и Милана были в Украине, когда за «россонери» выступал Андрей Шевченко. Он, кстати, до сих пор остается лучшим бомбардиром дерби (14 голов). Он забил на один мяч больше, чем легендарный Джузеппе Меацца, имя которого носит стадион, где играют обе команды.

Сейчас матч также интересен и тем, что Интер и Милан ведут борьбу за чемпионство. Интер лидирует, опережая Милан и Наполи на четыре очка, к тому же у «нерадзурри» есть матч в запасе. Сейчас аналитики Parimatch дают Интеру 52% на победу против 23% у Милана и 25% на ничью.

Матч первого круга завершился ничьей, но, в целом, в Серии А в последние годы Милан редко обыгрывал Интер. В 11 предыдущих матчах чемпионата Милан выиграл лишь раз, в еще четырех случаях команды сыграли вничью, у Интера шесть побед.

Не в пользу Милана также говорят последние результаты. И если ничью с Ювентусом вряд ли можно считать трагедией, то вот домашнее поражение Специи уже серьезнее. Впрочем, в такой серьезной игре может произойти многое. Цена победы велика и обе команды это отлично понимают. Вполне возможно, что мы увидим осторожную игру и небольшое количество голов, но первый забитый мяч, как всегда, изменит ситуацию на поле.

 

Источник — Sport.ua

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