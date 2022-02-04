Рома повесила ценник на Дзаньоло

«Рома» готова отпустить своего полузащитника Николо Дзаньоло во время летнего трансферного окна. Для этого потенциальным покупателя придется отдать 40 миллионов евро.

Сейчас в числе претендентов на Дзаньоло называются два клуба – это «Ювентус» и «Тоттенхэм». Туринский клуб рассматривает его в качестве возможной замены Пауло Дибале, который в конце сезона станет свободным агентом.

При этом 15% от суммы следующего трансфера Дзаньоло «Рома» должна будет выплатить предыдущему клубу игрока, «Интеру».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего итальянского хавбека 4 гола и 5 ассистов в 26 матчах за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 33 миллиона евро.