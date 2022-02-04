Ибрагимович не поможет Милану в дерби против Интера

Также «Милан» не сможет рассчитывать на Анте Ребича

  • 04.02.2022 15:47
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Ибрагимович не поможет Милану в дерби против Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил о том, что форварды команды, Златан Ибрагимович и Анте Ребич, из-за травм не примут участие в дерби против «Интера» (5 февраля):

«Ибра и Ребич не будут доступны завтра. Сейчас мы проделываем большую работу, чтобы смог сыграть Фикайо Томори. Но, думаю, не с первых минут», - заявил Пиоли.

На данный момент «Милан» делит второе-третье места в Серии А. Отставание от «Интера» составляет 4 очка, у «нерадзурри» также есть матч в запасе.

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