Ибрагимович не поможет Милану в дерби против Интера

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил о том, что форварды команды, Златан Ибрагимович и Анте Ребич, из-за травм не примут участие в дерби против «Интера» (5 февраля):

«Ибра и Ребич не будут доступны завтра. Сейчас мы проделываем большую работу, чтобы смог сыграть Фикайо Томори. Но, думаю, не с первых минут», - заявил Пиоли.

На данный момент «Милан» делит второе-третье места в Серии А. Отставание от «Интера» составляет 4 очка, у «нерадзурри» также есть матч в запасе.