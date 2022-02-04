Симоне ИНДЗАГИ: «Милан – не единственный наш конкурент в Серии А»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство накануне дерби с «Миланом» (5 февраля):

«Нам предстоит непростой и интересный период. Придется сыграть с очень непростыми соперниками в важных турнирах, и начнется все с дерби против «Милана».

Не думаю, что этот матч что-то окончательно решит, ведь на кону еще будет стоять очень много очков, но результат будет очень важен как с турнирной, так и с психологической точки зрения.

Сложность ситуации еще и в том, что «Милан» не является нашим единственным конкурентом в Серии А. Еще есть «Наполи», но при этом есть еще и «Аталанта» с «Ювентусом», которых тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Мы хорошо укрепились на трансферном рынке, причем Кайседо и Госенс могут помочь команде уже сейчас. Также уверен, что появление новых игроков станет стимулом для тех, кто уже есть в команде».