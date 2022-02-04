Шарм-эш-Шейх. Кравченко завершил борьбу в четвертьфинале

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№427 ATP) завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Египте.
В 1/4 финала украинец проиграл Бейбиту Жукаеву из Казахстана (№696 ATP).
Шарм-эш-Шейх. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина, 8) – Бейбит Жукаев (Казахстан) – 3:6, 4:6
Отметим, что ранее Кравченко проиграл и в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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