Колос вскоре объявит о трансфере Мякушко

Полузащитник Сергей Мякушко, который покинул «Минай», продолжит карьеру в «Колосе».

Стороны согласовали все детали перехода. Хавбек уже находится в лагере ковалевского клуба, проводящего сбор в Турции.

По данным источника, сегодня «Колос» должен официально объявить о трансфере Мякушко. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.