Колос вскоре объявит о трансфере Мякушко

Полузащитник Сергей Мякушко, который покинул «Минай», продолжит карьеру в «Колосе».
Стороны согласовали все детали перехода. Хавбек уже находится в лагере ковалевского клуба, проводящего сбор в Турции.
По данным источника, сегодня «Колос» должен официально объявить о трансфере Мякушко. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.
Источник — Footboom
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