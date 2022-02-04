Рафаэль НАДАЛЬ: «Думаю, что 21-го Шлема будет недостаточно для лидерства»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что для него значит победа на Открытом чемпионате Австралии и выигрыш рекордного 21-го титула Grand Slams.



«Не так давно я был бы счастлив просто вернуться и поиграть в теннис, а сейчас у меня 21 Шлем.



Хочу ли я быть лидером по количеству выигранных титулов Grand Slams? Да, безусловно. Буду ли я разочарован, если таковым не стану? Нет, абсолютно.



Думаю, что 21-го Шлема будет недостаточно, чтобы войти в историю, как лидер по этому показателю», – сказал Надаль.



Отметим, что у Новака Джоковича и Роджера Федерера по 20 выигранных титулов на турнирах Большого Шлема.