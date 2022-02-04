Рафаэль НАДАЛЬ: «Думаю, что 21-го Шлема будет недостаточно для лидерства»

Испанский теннисист – о гонке за историческое величие в мужском теннисе

  • 04.02.2022 12:23
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Думаю, что 21-го Шлема будет недостаточно для лидерства»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что для него значит победа на Открытом чемпионате Австралии и выигрыш рекордного 21-го титула Grand Slams.
 
«Не так давно я был бы счастлив просто вернуться и поиграть в теннис, а сейчас у меня 21 Шлем. 
 
Хочу ли я быть лидером по количеству выигранных титулов Grand Slams? Да, безусловно. Буду ли я разочарован, если таковым не стану? Нет, абсолютно.
 
Думаю, что 21-го Шлема будет недостаточно, чтобы войти в историю, как лидер по этому показателю», – сказал Надаль.
 
Отметим, что у Новака Джоковича и Роджера Федерера по 20 выигранных титулов на турнирах Большого Шлема. 

Источник — Tennis World USA

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