Александр КАРАВАЕВ: «Нагрузки существенные, но мы их выдерживаем»

Защитник «Динамо» – о подготовке ко второй части сезона

  • 04.02.2022 11:59
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Александр КАРАВАЕВ: «Нагрузки существенные, но мы их выдерживаем»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Универсал «бело-синих» Александр Караваев, пропустивший первый сбор команды из-за перенесенного вируса COVID-19, поделился впечатлениями от возобновления тренировок с командой.

– Как сейчас себя чувствуешь?
– Чувствую себя очень хорошо, поскольку я не прекращал тренироваться и в Киеве: когда получил отрицательный тест, у меня оставалась неделя до второго сбора, и я каждый день ездил на нашу базу и тренировался – занимался в зале и бегал на поле. Да, первая игра была тяжелой для меня, пока я втягивался, но уже во время второй я чувствовал себя лучше. С каждым днем ​​я чувствовал, что набираю.

– Ты уже сыграл во время сбора на двух позициях: правого полузащитника и левого защитника. Пока ты самый главный универсал в команде?
– Пожалуй, да. Мне все равно на какой позиции играть, главное, чтобы это приносило результат. Если Мистер видит меня на этих позициях, я этому только рад, потому что таким образом всегда поддерживаю игровой тонус, и в любой момент могу выйти на поле и сыграть на своем уровне.

– Ты сейчас один из самых опытных футболистов в команде. Чувствуешь важность этого, даешь совет молодежи?
– Да, когда я смотрю на игру молодых игроков, помню, что я тоже часто нервничал, и мне помогали опытные игроки. Сейчас я чувствую, что у меня есть такой опыт, и в некоторых моментах играю по-другому, стараюсь подсказывать молодым игрокам.

– Витиньо уже хорошо втянулся в игру команды. Ты с ним играл на одном фланге, что ты можешь сказать об этом футболисте?
– Он действительно молодец, потому что он хочет понимать наш язык, внимательно слушает и выполняет все, что ему говорят. Он молод, но у него очень большой потенциал. Если он так же будет продолжать и дальше, все у него будет на топ-уровне. Он большой молодец.

– В нем чувствуется талант, эта неподдельная бразильская техника?
– Да, техника при нем. И я ему говорю, и тренеры, чтобы он чаще шел в обводку. В каждом матче на нем собирается по 7-8 фолов, потому что у него это от природы, и он должен этим пользоваться.

– Сегодняшняя тренировка была довольно интенсивной. Нагрузки увеличиваются?
– Да, нагрузки существенные, но мы их выдерживаем.

– Большое количество спаррингов это хорошо?
– Да, для нас это большой плюс. По-моему, лучше играть много матчей, чем постоянно тренироваться.

– За последние два года практически все игроки переболели COVID-19. Как этот вирус сказывается на состоянии футболистов, сильно выбивает из тренировочного тонуса?
– Сначала очень тяжело, потому что твой организм идет на ноль в плане физической подготовки. И потом ты вынужден набирать все с нуля – именно это тяжело. А когда ты уже набрал, все возвращается на свои места.

– Во время первого сбора ты смотрел трансляции матчей, видеорепортажи о тренировках?
– Да, во время каждого матча я откладывал все дела, и мы смотрели матчи всей семьей.

Источник — ФК Динамо Киев

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