ВИДЕО. УЕФА поздравил Протасова, вспомнив гол в полуфинале ЧЕ-1988

Олег Валерьевич сегодня празднует 58-летие

  • 04.02.2022 11:22
  • 1626 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. УЕФА поздравил Протасова, вспомнив гол в полуфинале ЧЕ-1988
© dynamo.kiev.ua. Олег Протасов

Легендарный украинский форвард Олег Протасов четвертого февраля празднует 58-летие.
 
Аккаунт УЕФА в твиттере поздравил нынешнего вице-президента УАФ и вспомил его гол в полуфинале чемпионата Европы 1988 года, когда Протасов поразил ворота сборной Италии. Сборная СССР выиграла тот матч со счетом 2:0 и только в финале проиграла Нидерландам.

Источник — УЕФА

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    umnuy2, 04.02.2022 11:30
    +2
    уточняйте пожалуйста что это уефа.ру и этот ресурс ориентирован на страны постсоветского пространства...к сожалению мировое УЕФА не поздравляет ни протасова ни тем более Алиева как написано ранее
    Ссылка
    online
    potemkin78, 04.02.2022 11:41
    +1
    umnuy2, 04.02.2022 11:30
    уточняйте пожалуйста что это уефа.ру и этот ресурс ориентирован на страны постсоветского пространства...к сожалению мировое УЕФА не поздравляет ни протасова ни тем более Алиева как написано ранее
    так и не нас поздравляют, чё на них внимание обращать
    Ссылка
    online
    Pavlo Kolejchuk, 04.02.2022 11:38
    +1
    Джерело — UEFAcom_ru
    Ссылка
    Dmytro Solovyov, 04.02.2022 12:15
    0
    umnuy2, 04.02.2022 11:30
    уточняйте пожалуйста что это уефа.ру и этот ресурс ориентирован на страны постсоветского пространства...к сожалению мировое УЕФА не поздравляет ни протасова ни тем более Алиева как написано ранее
    Ну если у своих "уефа.уа" руки не доходят поздравить, то обсерать кого-то, у кого дошли руки - по меньшей мере тупо...
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