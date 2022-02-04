ВИДЕО. УЕФА поздравил Протасова, вспомнив гол в полуфинале ЧЕ-1988

Легендарный украинский форвард Олег Протасов четвертого февраля празднует 58-летие.



Аккаунт УЕФА в твиттере поздравил нынешнего вице-президента УАФ и вспомил его гол в полуфинале чемпионата Европы 1988 года, когда Протасов поразил ворота сборной Италии. Сборная СССР выиграла тот матч со счетом 2:0 и только в финале проиграла Нидерландам.

🎁 Поздравляем с 58-летием финалиста чемпионата Европы, экс-форварда "Днепра", киевского "Динамо" и сборной СССР Олега Протасова! 👏



👀 Смотрим его гол итальянцам в полуфинале ЧЕ-1988 👇 pic.twitter.com/VdOZRWKeJf — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 4, 2022