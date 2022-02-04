Ужгород отказался от нигерийцев, подписав украинца

Находившиеся на просмотре в «Ужгороде» три нигерийца не впечатлили тренерский штаб и от их услуг было решено отказаться.

А вот Владислав Волынец, ранее выступавший за «Буковину», порадовал хорошей подготовкой и с ним был подписан контракт.

В то же время Владислав Чушенко снова будет выступать за «Ужгород» на правах аренды. Об этом достигнута договоренность с «Минаем», которому принадлежит этот защитник.

Сейчас на просмотре находится полузащитник Юрий Захаркив, минувшей осенью защищавший цвета «Агробизнеса».