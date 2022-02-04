Ужгород отказался от нигерийцев, подписав украинца

Находившиеся на просмотре в «Ужгороде» три нигерийца не впечатлили тренерский штаб и от их услуг было решено отказаться.
А вот Владислав Волынец, ранее выступавший за «Буковину», порадовал хорошей подготовкой и с ним был подписан контракт.
В то же время Владислав Чушенко снова будет выступать за «Ужгород» на правах аренды. Об этом достигнута договоренность с «Минаем», которому принадлежит этот защитник.
Сейчас на просмотре находится полузащитник Юрий Захаркив, минувшей осенью защищавший цвета «Агробизнеса».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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