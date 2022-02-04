Ужгород отказался от нигерийцев, подписав украинца

Владислав Волынец подписал контракт с закарпатским клубом

  • 04.02.2022 10:59
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
Ужгород отказался от нигерийцев, подписав украинца
© ФК Ужгород

Находившиеся на просмотре в «Ужгороде» три нигерийца не впечатлили тренерский штаб и от их услуг было решено отказаться.

А вот Владислав Волынец, ранее выступавший за «Буковину», порадовал хорошей подготовкой и с ним был подписан контракт.

В то же время Владислав Чушенко снова будет выступать за «Ужгород» на правах аренды. Об этом достигнута договоренность с «Минаем», которому принадлежит этот защитник.

Сейчас на просмотре находится полузащитник Юрий Захаркив, минувшей осенью защищавший цвета «Агробизнеса».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    zzg77, 04.02.2022 11:23
    0
    Нигерийцы и на КАН не особо впечатлили!!!!
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