Виктор ВАЦКО: «Очень сложно спрогнозировать победителя Winter Cup 2022»

Комментатор Виктор Вацко поделился своими впечатлениями перед стартом турнира Winter Cup 2022.
«Очень сложно спрогнозировать победителя Winter Cup 2022. Если смотреть на результаты команд-участниц турнира в предыдущих товарищеских матчах на сборах, то возникает много вопросов. Мы должны воспринимать этот турнир не с точки зрения результата, а подготовки к официальным играм. Главной задачей для «Черноморца» будет сохранить прописку в УПЛ, для «Полесья» - повыситься в классе. «Металлист» и «Верес» свои задачи уже решили, в целом. Хотя тренеры в один голос высказываются, что им важно победить в Winter Cup 2022», - сказал Вацко.
Турнир пройдет с 4 по 12 февраля.
Источник — Футбол 1/2/3
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