Виктор ВАЦКО: «Очень сложно спрогнозировать победителя Winter Cup 2022»

Известный комментатор поделился своими мыслями

  • 04.02.2022 05:20
  • 253 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Очень сложно спрогнозировать победителя Winter Cup 2022»
© Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

Комментатор Виктор Вацко поделился своими впечатлениями перед стартом турнира Winter Cup 2022. 

«Очень сложно спрогнозировать победителя Winter Cup 2022. Если смотреть на результаты команд-участниц турнира в предыдущих товарищеских матчах на сборах, то возникает много вопросов. Мы должны воспринимать этот турнир не с точки зрения результата, а подготовки к официальным играм. Главной задачей для «Черноморца» будет сохранить прописку в УПЛ, для «Полесья» - повыситься в классе. «Металлист» и «Верес» свои задачи уже решили, в целом. Хотя тренеры в один голос высказываются, что им важно победить в Winter Cup 2022», - сказал Вацко.

Турнир пройдет с 4 по 12 февраля.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Энди Мир, 04.02.2022 06:01
    0
    Вроде бы кто-то собирался это делать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности