ВИРТ: «Осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками»

Наставник «Вереса» – о работе на трансферном рынке

  • 04.02.2022 04:40
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ВИРТ: «Осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о работе на трансферном рынке. На данный момент ровенский клуб подписал троих новых игроков.

«По большому счету, осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками и кто из наших футболистов, выступавших минувшей осенью на правах аренды за «Ужгород», останется в «Вересе».

У молодых Эдварда Кобака из донецкого «Шахтера» и Игаля Брука из немецкого «Шальке» — неплохие задатки, но еще нужно хорошенько все взвесить, насколько они будут полезны «Вересу» уже в ближайшее время.

Что касается игроков, которых мы отдавали в аренду, то Николай Гайдучик точно вернется в «Верес», а вот по Александру Савошко и Вадиму Ющишину еще будем размышлять.

Пока же мы подписали трех зимних новичков: Жирайра Маргаряна, Владислава Крейду и Алана Аусси».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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