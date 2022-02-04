ВИРТ: «Осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о работе на трансферном рынке. На данный момент ровенский клуб подписал троих новых игроков.

«По большому счету, осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками и кто из наших футболистов, выступавших минувшей осенью на правах аренды за «Ужгород», останется в «Вересе».

У молодых Эдварда Кобака из донецкого «Шахтера» и Игаля Брука из немецкого «Шальке» — неплохие задатки, но еще нужно хорошенько все взвесить, насколько они будут полезны «Вересу» уже в ближайшее время.

Что касается игроков, которых мы отдавали в аренду, то Николай Гайдучик точно вернется в «Верес», а вот по Александру Савошко и Вадиму Ющишину еще будем размышлять.

Пока же мы подписали трех зимних новичков: Жирайра Маргаряна, Владислава Крейду и Алана Аусси».