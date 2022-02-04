Спортивный директор Львова: «У нас еще возможно появление новичков»

Максим Стефанский поделился последними новостями

  • 04.02.2022 04:19
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Спортивный директор Львова: «У нас еще возможно появление новичков»
© ФК Львов. Максим Стефанский

Спортивный директор «Львова» Максим Стефанский рассказал о трансферных целях клуба до старта второй части сезона УПЛ.

«Много усилений точно не будет. Возможно одно-два. Второй сбор мы хотим начать с теми людьми, с которыми мы на девяносто процентов пойдем во вторую часть сезона, так как перед нами стоит серьезная задача. Мы хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ.

Рассматриваем возможность приглашения в команду левого крайнего защитника и атакующего полузащитника. Это уже будут скорее всего футболисты не из Африки. Будем искать поблизости. Если что-то интересное нам встретится, то будем рассматривать», - сказал Стефанский.

Источник — Футбол 1/2/3

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