В матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу «Реал Сосьедад» на своем поле минимально проиграл «Бетису» со счетом 0:4.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Айтор Руибаль (Бетис).
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан Жозе (Бетис).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
Источник — MEGOGO
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