Шахтер начал реализацию образовательных проектов для школьников Киева

В 232-й школе в рамках проекта Shakhtar Smart состоялся урок по английскому языку с футбольным уклоном. Его цель – мотивировать детей учить английский, показав на примере футбола важность владения иностранными языками в современном мире.

Проект представляет собой серию уроков для ребят 7–8 лет и проводится в интерактивной форме с использованием современных методик преподавания.

Кроме того, программа Shakhtar Smart предполагает знакомство с основами правильного питания, физкультуру с тренером Академии «Шахтера» и визит футболиста. По возвращении со сборов игроки начнут посещать уроки физкультуры в школах.

Также Shakhtar Social реализует в Киеве проект Shakhtar STEM. Школьники в возрасте 9–12 лет обучаются навыкам программирования с использованием роботов. В конце прошлого года одно из таких занятий посетил полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик.