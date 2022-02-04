Шахтер начал реализацию образовательных проектов для школьников Киева

Донецкий клуб помогает столичным детям

  • 04.02.2022 01:59
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Шахтер начал реализацию образовательных проектов для школьников Киева
© ФК Шахтер Донецк

В 232-й школе в рамках проекта Shakhtar Smart состоялся урок по английскому языку с футбольным уклоном. Его цель – мотивировать детей учить английский, показав на примере футбола важность владения иностранными языками в современном мире.

Проект представляет собой серию уроков для ребят 7–8 лет и проводится в интерактивной форме с использованием современных методик преподавания.

Кроме того, программа Shakhtar Smart предполагает знакомство с основами правильного питания, физкультуру с тренером Академии «Шахтера» и визит футболиста. По возвращении со сборов игроки начнут посещать уроки физкультуры в школах.

Также Shakhtar Social реализует в Киеве проект Shakhtar STEM. Школьники в возрасте 9–12 лет обучаются навыкам программирования с использованием роботов. В конце прошлого года одно из таких занятий посетил полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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