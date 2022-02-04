Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я боялся ехать к такой боевой компании»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский поделился своими мыслями перед стартом турнира Winter Cup 2022, а также рассказал, зачем взял с собой в Турцию боксера Александра Гвоздика.

«Я очень счастлив, что Winter Cup 2022 - это повод встретиться с близкими друзьями, классно провести время, популяризировать украинский футбол, посмотреть хорошие игры и пообщаться. Ведь самое дорогое, что есть у нас в жизни - это общение.

Надеюсь, что в следующем году количество участников турнира расшириться, мы будем сидеть огромной компанией, получать бесценные эмоции и удовольствие. Сейчас в украинском футболе большой перерыв, и создание этого турнира позволило его заполнить. Все с нетерпением ждут этих матчей и мы надеемся, что украинские болельщики получат огромный кайф.

Приезд Гвоздика? Честно, я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Сашу», - сказал Ярославский.

Турнир пройдет с 4 по 12 февраля.