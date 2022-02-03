Что случилось? Футбол могут исключить из олимпийской программы

Это произойдет, если ФИФА станет проводить чемпионат мира каждые 2 года

  • 03.02.2022 23:59
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Что случилось? Футбол могут исключить из олимпийской программы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбол может быть исключен из программы летних Олимпийских игр. Это произойдет в случает, если ФИФА станет проводить чемпионат мира каждые два года.

МОК обнародовал предварительный список видов спорта, которые войдут в программу Олимпийских игр 2028. Футбол включен в перечень, однако имеет примечание: «МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр».

ФИФА собирается проводить чемпионат мира каждые два года (начиная с 2026 года). УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против такого предложения.

Источник — The Telegraph

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