Что случилось? Футбол могут исключить из олимпийской программы

Футбол может быть исключен из программы летних Олимпийских игр. Это произойдет в случает, если ФИФА станет проводить чемпионат мира каждые два года.

МОК обнародовал предварительный список видов спорта, которые войдут в программу Олимпийских игр 2028. Футбол включен в перечень, однако имеет примечание: «МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр».

ФИФА собирается проводить чемпионат мира каждые два года (начиная с 2026 года). УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против такого предложения.