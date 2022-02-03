Снова травма. Рамос пропустит матч против Реала

Защитник ПСЖ Серхио Рамос получил рецидив травмы голени. Точные сроки восстановления пока что не известны, но испанский защитник точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против своего бывшего клуба, «Реала».
Именно из-за травмы голени Рамос практически не играл после ухода из «Реала». В нынешнем сезоне на счету 35-летнего испанского защитника всего 5 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых он забил 1 гол.
Первый матч ПСЖ - «Реал» состоится 15 февраля в Париже. Скорее всего, пару центральных защитников ПСЖ в этом матче составят Маркиньос и Кимпембе.
Источник — RMC Sport
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