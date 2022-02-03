ФОТО. Украинский комментатор похвастался зимним уловом

Виктор Вацко оригинально готовится к турнирe Winter Cup 2022

  • 03.02.2022 18:55
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ФОТО. Украинский комментатор похвастался зимним уловом
© Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко своеобразно готовится к старту товарищеского турнира Winter Cup 2022.

«Winter Cup… Winter Studio… Winter football…

Но зимняя плотва на закате — это тоже очень красиво», — прокомментировал Вацко фото с зимней рыбалки.

Winter Cup 2022 пройдет с 4 по 12 февраля в турецком Белеке. Также на турнире сыграют «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».

В первом матче Winter Cup 2022, который состоится 4 февраля, «Полесье» сыграет с «Вересом».

Источник — Instagram

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