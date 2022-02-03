ВИДЕО. Куда пропал Зозуля? Украинцы в Испании: Кравец и Милованов

Обсуждаем украинских футболистов, которые выступают в чемпионате Испании. Роман Зозуля, Василий Кравец, Богдан Милованов.
Как у них дела?
Источник — Sport.ua
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- Олимпийские игры
Обсуждаем украинских футболистов, которые выступают в чемпионате Испании. Роман Зозуля, Василий Кравец, Богдан Милованов.
Как у них дела?
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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