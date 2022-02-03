ВИДЕО. Куда пропал Зозуля? Украинцы в Испании: Кравец и Милованов

Обсуждаем положение украинских игроков в Сегунде

  • 03.02.2022 18:52
  • 1591 просмотр
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Куда пропал Зозуля? Украинцы в Испании: Кравец и Милованов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Обсуждаем украинских футболистов, которые выступают в чемпионате Испании. Роман Зозуля, Василий Кравец, Богдан Милованов.

Как у них дела?

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Cartman, 03.02.2022 19:28
    0
    Как говориться Пиз... не мешки ворочать! Так и Зозуля он уже давно только языком о себе даёт вспоминать а не на поле!
    Ссылка
    lizerginnn, 03.02.2022 19:24
    0
    ну и нахрена эти видео? кто их смотрит? рассуждения на тему может так а может и нет. текст дайте.
    Ссылка
    Сергей Журавко, 03.02.2022 19:17
    0
    Зозуля в Испании с русским миром воюет.Надо же напиариться,пока карьера не закончилась.
    Ссылка
    Timur24, 03.02.2022 19:04
    -1
    Зозуля частіше у фейсбуці сидить, а не грає)
    Ссылка
    даунама самый сильный, 03.02.2022 18:54
    -5
    Спрятался от армии
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности