Реал нацелился на защитника Арсенала

Мадридский «Реал» заинтересован в 20-летнем центральном защитнике лондонского «Арсенала» Вильяме Салибе, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Марселя» на правах аренды.
Также за футболистом наблюдает миланский «Интер».
Соглашение Салибы с «Марселем» рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне Салиба провел за «Марсель» 29 матчей во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €24 миллиона.
В активе Вильяма 2 матча за сборную Франции U-21.
Источник — Calciomercato
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