Реал нацелился на защитника Арсенала

Мадридский «Реал» заинтересован в 20-летнем центральном защитнике лондонского «Арсенала» Вильяме Салибе, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Марселя» на правах аренды.

Также за футболистом наблюдает миланский «Интер».

Соглашение Салибы с «Марселем» рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне Салиба провел за «Марсель» 29 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €24 миллиона.

В активе Вильяма 2 матча за сборную Франции U-21.