Андрей ПЯТОВ: «Своеобразные сборы. У Де Дзерби свои требования»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов оценил изменения в зимней подготовке под руководством тренера Роберто Де Дзерби.

На этот раз первый сбор длился дольше, чем это было последние годы.

«Провели хорошую работу. Больше тактическую, но была и физическая. Понимаем, что у Де Дзерби свои требования. Своеобразные немного сборы. Последние 5 лет у нас были сборы 9-12 дней, а сейчас иначе».

«Но для меня проблемы нет. Летом на Евро мы вообще 50 дней сидели, поэтому все нормально. Все покажут официальные матчи», - сказал Пятов.