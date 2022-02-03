Андрей ПЯТОВ: «Своеобразные сборы. У Де Дзерби свои требования»

Вратарь оценил подготовку ко второй части сезона

  • 03.02.2022 17:11
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Андрей ПЯТОВ: «Своеобразные сборы. У Де Дзерби свои требования»
© shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов оценил изменения в зимней подготовке под руководством тренера Роберто Де Дзерби.

На этот раз первый сбор длился дольше, чем это было последние годы.

«Провели хорошую работу. Больше тактическую, но была и физическая. Понимаем, что у Де Дзерби свои требования. Своеобразные немного сборы. Последние 5 лет у нас были сборы 9-12 дней, а сейчас иначе».

«Но для меня проблемы нет. Летом на Евро мы вообще 50 дней сидели, поэтому все нормально. Все покажут официальные матчи», - сказал Пятов.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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