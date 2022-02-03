€1 миллиона не хватило. Ботафого не продал в Металлист защитника Кану

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» отказался продавать в харьковский «Металлист» 24-летнего центрального защитника Кану.
«Металлист» предложил €1 миллион за 70% экономических прав на игрока. Но в «Ботафого» считают футболиста перспективным и хотят продать его позже, но дороже.
Кану — воспитанник Ботафого. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря 2022 года.
Transfermarkt оценивает Кану в €2,2 миллиона.
Источник — Globo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.