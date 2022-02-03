€1 миллиона не хватило. Ботафого не продал в Металлист защитника Кану

Бразильский клуб хочет выручить большую сумму за своего футболиста

  • 03.02.2022 16:58
  • 1508 просмотров
  • 1 комментарий
€1 миллиона не хватило. Ботафого не продал в Металлист защитника Кану
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кану (справа)

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» отказался продавать в харьковский «Металлист» 24-летнего центрального защитника Кану.

«Металлист» предложил €1 миллион за 70% экономических прав на игрока. Но в «Ботафого» считают футболиста перспективным и хотят продать его позже, но дороже.

Кану — воспитанник Ботафого. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря 2022 года.

Transfermarkt оценивает Кану в €2,2 миллиона.

Источник — Globo

(10 голосов)

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Комментарии
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    Артем Дима футболист, 03.02.2022 17:12 (изменен)
    0
    Уверен и того парня из 3го дивизиона что за 250 тысяч они за 100 максимум купили. Иначе не клеится. За 2 ляма берут пляжника, а более менее норм игрока в несколько раз меньше предлагают. Но тоже конечно игрок глубокого запаса
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