€1 миллиона не хватило. Ботафого не продал в Металлист защитника Кану

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» отказался продавать в харьковский «Металлист» 24-летнего центрального защитника Кану.

«Металлист» предложил €1 миллион за 70% экономических прав на игрока. Но в «Ботафого» считают футболиста перспективным и хотят продать его позже, но дороже.

Кану — воспитанник Ботафого. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря 2022 года.

Transfermarkt оценивает Кану в €2,2 миллиона.