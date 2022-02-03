ФОТО. Мечтает о Барселоне? Защитник Шахтера посетил Камп Ноу

22-летний украинский защитник «Шахтера» Валерий Бондарь использовал выходные между учебно-тренировочными сборами «горняков» для поездки в Барселону, где он посетил стадион «Камп Ноу» вместе со своей женой Дарьей.
«Привет, Испания.
Да-да, мы прилетели в Барселону. И, первым же делом, как настоящая футбольная семья, отправились на «Камп Ноу». Чуточку позже поделюсь с вами историей этого стадиона.
Ну а уже сегодня у нас по плану знакомство с другими достопримечательностями Барселоны», — прокомментировала Дарья фото с мужем на стадионе «Барселоны».
В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
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Реалии: Арендуполь
Ах да, я же забыл риторику сайта!
Об игроках Шахтёра, парт. задание писать, только в радужных красках
И не важно, что это очень нелепо смотрится со стороны
Ну ну
По фоткам мечтаешь не ты играть ,а Дашка жить в Барселоне
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