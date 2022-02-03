ФОТО. Мечтает о Барселоне? Защитник Шахтера посетил Камп Ноу

Валерий Бондарь путешествует на выходных вместе с женой Дарьей

  • 03.02.2022 16:51
  • 2606 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Мечтает о Барселоне? Защитник Шахтера посетил Камп Ноу
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник «Шахтера» Валерий Бондарь использовал выходные между учебно-тренировочными сборами «горняков» для поездки в Барселону, где он посетил стадион «Камп Ноу» вместе со своей женой Дарьей.

«Привет, Испания.

Да-да, мы прилетели в Барселону. И, первым же делом, как настоящая футбольная семья, отправились на «Камп Ноу». Чуточку позже поделюсь с вами историей этого стадиона.

Ну а уже сегодня у нас по плану знакомство с другими достопримечательностями Барселоны», — прокомментировала Дарья фото с мужем на стадионе «Барселоны».

В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    LFC, 03.02.2022 17:01
    +7
    Мечта: играть в барселоне
    Реалии: Арендуполь
    Ссылка
    online
    adidas777, 03.02.2022 17:13
    +3
    С какого перепугу, кто то сделал вывод, что он хочет( тем более может) играть в Барселоне?
    Ах да, я же забыл риторику сайта!
    Об игроках Шахтёра, парт. задание писать, только в радужных красках
    И не важно, что это очень нелепо смотрится со стороны
    Ну ну
    Ссылка
    online
    porvy-pykan, 03.02.2022 17:04 (изменен)
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    тебе играть лучше нужно ,а потом мечтать
    По фоткам мечтаешь не ты играть ,а Дашка жить в Барселоне
    Ссылка
    online
    potemkin78, 03.02.2022 17:02
    +3
    шож у него подруга такая своеобразная
    Ссылка
    online
    frifrikhk, 03.02.2022 17:39
    +1
    Чому у них жінки на одне лице???
    Ссылка
    Вячеслав Авдеев, 03.02.2022 17:30
    +1
    Если он будет сообржать на поле ,как сейчас - ему светит аренда в Мариуполь или в Верес.Нужно играть,а не пасоваться с Витао.Не надо бояться?
    Ссылка
    online
    Andrey Ilyashenko, 03.02.2022 17:54
    0
    - Ой простите, а кто там не был?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности