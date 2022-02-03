ФОТО. Мечтает о Барселоне? Защитник Шахтера посетил Камп Ноу

22-летний украинский защитник «Шахтера» Валерий Бондарь использовал выходные между учебно-тренировочными сборами «горняков» для поездки в Барселону, где он посетил стадион «Камп Ноу» вместе со своей женой Дарьей.

«Привет, Испания.

Да-да, мы прилетели в Барселону. И, первым же делом, как настоящая футбольная семья, отправились на «Камп Ноу». Чуточку позже поделюсь с вами историей этого стадиона.

Ну а уже сегодня у нас по плану знакомство с другими достопримечательностями Барселоны», — прокомментировала Дарья фото с мужем на стадионе «Барселоны».

В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.