Роман ГРИГОРЧУК: «Раньше УПЛ была намного сильнее. Входила в топ-6 Европы»

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук считает, что в свои лучшие годы УПЛ была почти на уровне топ-5 лучших чемпионатов Европы.

«Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень (нынешний). Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012—2013-м годах, и я ответственно это заявляю, был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счет класса игроков «Динамо», «Шахтера», «Днепра», «Металлиста», да и того же «Черноморца».

Футболисты поразъезжались, причем, некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убежден, что та УПЛ входила, ну если не в топ-5, то в шестерку сильнейших чемпионатов Европы», - сказал Григорчук.