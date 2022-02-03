Роман ГРИГОРЧУК: «Раньше УПЛ была намного сильнее. Входила в топ-6 Европы»

Тренер одесситов считает, что раньше УПЛ была среди лучших в Европе

  • 03.02.2022 16:42
  • 1921 просмотр
  • 24 комментария
Роман ГРИГОРЧУК: «Раньше УПЛ была намного сильнее. Входила в топ-6 Европы»
© chernomorets.odessa.ua

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук считает, что в свои лучшие годы УПЛ была почти на уровне топ-5 лучших чемпионатов Европы.

«Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень (нынешний). Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012—2013-м годах, и я ответственно это заявляю, был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счет класса игроков «Динамо», «Шахтера», «Днепра», «Металлиста», да и того же «Черноморца».

Футболисты поразъезжались, причем, некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убежден, что та УПЛ входила, ну если не в топ-5, то в шестерку сильнейших чемпионатов Европы», - сказал Григорчук.

Источник — ФК Черноморец

(16 голосов)

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Комментарии
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    online
    Sergiy74, 03.02.2022 16:58
    +6
    Aleks04, 03.02.2022 16:50
    Однозначно, тогда моряки (на тот момент ЧО пятый клуб в Украине) на равных играли с одним из сильнейших клубов Франции Лионом.. Ностальгия
    Я пам'ятаю Карпати в ЛЄ... Які у Львові кубкові заруби були... а зараз...
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    online
    Aleks04, 03.02.2022 16:50 (изменен)
    +5
    Однозначно, тогда моряки (на тот момент ЧО пятый клуб в Украине) на равных играли с одним из сильнейших клубов Франции Лионом.. Ностальгия
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    online
    Aleks04, 03.02.2022 17:10
    +3
    Sergiy74, 03.02.2022 16:58
    Я пам'ятаю Карпати в ЛЄ... Які у Львові кубкові заруби були... а зараз...
    Так, і Карпати, і Ворскла, і той же Чорноморець проходили до групового етапу ЛЄ через кваліфікацію. А зараз, клуби які нижче другого місця － неспроможні це зробити, є і позитивний фактор, повернення грошей в український футбол, може через декілька років щось зміниться.
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    online
    Met_Kh, 03.02.2022 18:00
    +2
    Aleks04, 03.02.2022 17:49
    Не стоит прибеднятся, мы сейчас живём в прекрасное время, но не ценним это.
    хааа прекрасное время А почему в этом прекрасном времени долги людей, граждан Украины по ЖКХ внимание превысили сумму 80 лярдов грЫвень , почему в это прекрасное время даже при воре порошенко укрзализныця работала в плюс а сейчас в убыток и тд Ах да сорри согласен с вами если вы являетесь частью этой зеленой гниды тогда для Вас это во истину прекрасное время НО оно рано или поздно закончиться , только в вашем прекрасном времени можно кинуть лохов на банк украв от туда 150 лярдов и жить припеваючи при этом имея своего карманного президента как этот зеленый говори- Кинец эпохи Бидности ! только он не уточнил для кого ?
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    online
    Sergiy74, 03.02.2022 17:42
    +2
    dudigo78, 03.02.2022 17:32
    Це що олігархи порозбігались з футболу це не означає, що щось зробили не правильно. Навпаки зараз на мою думку цікавіше і краще життя, ніж тоді було. Скільки машин на вулицях, безвіз, квартирний бум, аеропорти заповнені, трц і т.п. Не треба прибіднятись. Жити стало краще
    Звісно краще! А чому люди на стадіон не йдуть? Колись на Карпати, за годину до гри, можнабуло взяти квиток тільки на гру з командою знижньої частини. За тиждень з верхньої... Зараз у Львові 3 команди, а ходять одиниці...і ті по запрошеннях, або фан.сектор...
    Сказати що дома, чи в кнайпі цікавіше, не скажу... Може зручніше, але не краще... тут щось інше...
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    online
    potemkin78, 03.02.2022 17:11
    +2
    sl1d3r1985, 03.02.2022 17:05
    ну мы сами этого хотели ! митинговали , диктаторов свергали , здобувалы гИднисть ! повторю классика "здобулы" не зря же есть поговорка что от добра добра не ищут , к сожалению аналога в нашем языке видимо не нашлось ! ничего , переживем , и не такое переживали ! Футбол конечно умер и не воскреснет у нас , но зато может в чем то другом когда нибудь станет что то лучше
    странно а когда в 2005 этого же царька свергнули ничего этого не произошло, а шож такого случилось в 2014 что всё так плохо стало?
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    online
    Met_Kh, 03.02.2022 18:06
    +1
    Aleks04, 03.02.2022 18:04
    Сельское хозяйство Украины является ключевым сектором её экономики. На территории Украины находится 32 миллиона гектаров чернозёма, что составляет треть пахотных земель всей Европы.
    Поэтому неудивительно, почему клубы колхозников развиваются. В этом нет ничего постыдного, мало того, в перемешку с ними возвращаются клубы из крупных городов Украины.
    Ув да с вами все понятно вы же в прекрасном времени живете
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    online
    sl1d3r1985, 03.02.2022 18:02
    +1
    Sergiy74, 03.02.2022 17:54
    Не правда! Самий дешевий квиток по ціні пачки сигарет. Ну, може, двох...
    Кажу ж, тут щось інше...
    Я тиждень після гри говорити не міг...У мене шарф з переможної гри Карпат з Динамо! Останній мій "трофей" футболка Саші Гладкого, ще молодого І перспективного...
    Просто туди, на стадіон, має тягнути!!!
    к сожалению таких адекватов как ты в стране прям единицы ! У нас все хотят чтоб клуб покупал игроков , строил стадионы , инфраструктуру , а сами при этом и гривны не потратят на свой любимый клуб ! И кстати не забывайте что футбольные фанатики Ахметов и Суркис не бессмертные , а их наследники сто процентов бабло в клубы не будут вкладывать ! буквально 10-15 лет и мы скатимся в футболе до уровня клубов Зимбабве , к сожалению !
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    online
    Sergiy74, 03.02.2022 17:54
    +1
    Ivan Vismutenko, 03.02.2022 17:45
    Доходы 80% населения ниже плинтуса.
    Не правда! Самий дешевий квиток по ціні пачки сигарет. Ну, може, двох...
    Кажу ж, тут щось інше...
    Я тиждень після гри говорити не міг...У мене шарф з переможної гри Карпат з Динамо! Останній мій "трофей" футболка Саші Гладкого, ще молодого І перспективного...
    Просто туди, на стадіон, має тягнути!!!
    Ссылка
    online
    Met_Kh, 03.02.2022 17:50
    +1
    спасибо "майдану" одни воры поменяли других но при тех ворах хоть спорт , футбол развивался, а при этих все в офшоры идет. в период 2005-2013 Украина по росту ВВП входила в десятку стран мира да люди были бедными , а после майдана стали нищими. по данным ООН Украина сейчас беднейшая страна Европы где 80% населения живет за чертой бедности.
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    online
    R1d3r, 03.02.2022 17:19
    +1
    А когда это мы входили в топ-6? По-моему, максимум в топ-7 были.
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    online
    Argon, 03.02.2022 17:58
    0
    Sergiy74, 03.02.2022 17:42
    Звісно краще! А чому люди на стадіон не йдуть? Колись на Карпати, за годину до гри, можнабуло взяти квиток тільки на гру з командою знижньої частини. За тиждень з верхньої... Зараз у Львові 3 команди, а ходять одиниці...і ті по запрошеннях, або фан.сектор...
    Сказати що дома, чи в кнайпі цікавіше, не скажу... Може зручніше, але не краще... тут щось інше...
    Тому що зараз немає своїх самобутніх вихованців, а куплені легіонери чи гравці з інших областей не хочуть вмирати на полі за умовно свій клуб. Згадайте, як колись лідери ледве ноги виносили зі Львова. А тепер їх (гравців) багато, але це все сірі миші, що скачуть з команди в команду де більше платять
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    online
    Alex86 1, 03.02.2022 17:51
    0
    sl1d3r1985, 03.02.2022 17:49
    я и вижу как твоим Карпатам лучше жить стало ! Даже Шахтер с владельцем заводов-пароходов покупает игроков теперь раз в 2-3 года , жить стало однозначно лучше ! до 14го я зарабатывал тысячу долларов в месяц , теперь 500 , спасибо , улучшили жизнь !
    Кому кому, а шахте как раз грех жаловатся на $ и трансферы, др вопрос то как на время у през. запал подостыл к вложениям, а так то у него как раз всегда при желании большие $ были и сейчас имеются
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    online
    Aleks04, 03.02.2022 17:49
    0
    Ivan Vismutenko, 03.02.2022 17:45
    Доходы 80% населения ниже плинтуса.
    Не стоит прибеднятся, мы сейчас живём в прекрасное время, но не ценним это.
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    online
    Alex86 1, 03.02.2022 17:49
    0
    Корректнее было бы сказать был на равне с топ (?), точнее 6-8 местами или на уровне.
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    Ivan Vismutenko, 03.02.2022 17:45
    0
    Sergiy74, 03.02.2022 17:42
    Звісно краще! А чому люди на стадіон не йдуть? Колись на Карпати, за годину до гри, можнабуло взяти квиток тільки на гру з командою знижньої частини. За тиждень з верхньої... Зараз у Львові 3 команди, а ходять одиниці...і ті по запрошеннях, або фан.сектор...
    Сказати що дома, чи в кнайпі цікавіше, не скажу... Може зручніше, але не краще... тут щось інше...
    Доходы 80% населения ниже плинтуса.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 03.02.2022 17:40 (изменен)
    0
    Тогда играли областные центры и Кривой Рог с Мариуполем, которые входят в топ-10 по населению, а сейчас - фермеры и пгт с сёлами.
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    online
    dudigo78, 03.02.2022 17:32
    0
    sl1d3r1985, 03.02.2022 17:05
    ну мы сами этого хотели ! митинговали , диктаторов свергали , здобувалы гИднисть ! повторю классика "здобулы" не зря же есть поговорка что от добра добра не ищут , к сожалению аналога в нашем языке видимо не нашлось ! ничего , переживем , и не такое переживали ! Футбол конечно умер и не воскреснет у нас , но зато может в чем то другом когда нибудь станет что то лучше
    Це що олігархи порозбігались з футболу це не означає, що щось зробили не правильно. Навпаки зараз на мою думку цікавіше і краще життя, ніж тоді було. Скільки машин на вулицях, безвіз, квартирний бум, аеропорти заповнені, трц і т.п. Не треба прибіднятись. Жити стало краще
    Ссылка
    online
    dudigo78, 03.02.2022 17:28
    0
    Сказано на емоціях звісно ж. Було 4 клуби, як теперішні два, плюс 2-3 клуби рівня того ж Чорноморця і решта колгоспи такі самі як зараз, а може і слабші. Думаю рівень в Європі був десь на 10-12 місці не вище
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    online
    Aleks04, 03.02.2022 18:04
    -2
    Ivan Vismutenko, 03.02.2022 17:40
    Тогда играли областные центры и Кривой Рог с Мариуполем, которые входят в топ-10 по населению, а сейчас - фермеры и пгт с сёлами.
    Сельское хозяйство Украины является ключевым сектором её экономики. На территории Украины находится 32 миллиона гектаров чернозёма, что составляет треть пахотных земель всей Европы.
    Поэтому неудивительно, почему клубы колхозников развиваются. В этом нет ничего постыдного, мало того, в перемешку с ними возвращаются клубы из крупных городов Украины.
    Ссылка
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