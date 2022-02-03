Роман ГРИГОРЧУК: «Раньше УПЛ была намного сильнее. Входила в топ-6 Европы»

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук считает, что в свои лучшие годы УПЛ была почти на уровне топ-5 лучших чемпионатов Европы.
«Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень (нынешний). Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012—2013-м годах, и я ответственно это заявляю, был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счет класса игроков «Динамо», «Шахтера», «Днепра», «Металлиста», да и того же «Черноморца».
Футболисты поразъезжались, причем, некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убежден, что та УПЛ входила, ну если не в топ-5, то в шестерку сильнейших чемпионатов Европы», - сказал Григорчук.
Источник — ФК Черноморец
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Сказати що дома, чи в кнайпі цікавіше, не скажу... Може зручніше, але не краще... тут щось інше...
Поэтому неудивительно, почему клубы колхозников развиваются. В этом нет ничего постыдного, мало того, в перемешку с ними возвращаются клубы из крупных городов Украины.
Кажу ж, тут щось інше...
Я тиждень після гри говорити не міг...У мене шарф з переможної гри Карпат з Динамо! Останній мій "трофей" футболка Саші Гладкого, ще молодого І перспективного...
Просто туди, на стадіон, має тягнути!!!
Кажу ж, тут щось інше...
Я тиждень після гри говорити не міг...У мене шарф з переможної гри Карпат з Динамо! Останній мій "трофей" футболка Саші Гладкого, ще молодого І перспективного...
Просто туди, на стадіон, має тягнути!!!
Сказати що дома, чи в кнайпі цікавіше, не скажу... Може зручніше, але не краще... тут щось інше...
Сказати що дома, чи в кнайпі цікавіше, не скажу... Може зручніше, але не краще... тут щось інше...
Поэтому неудивительно, почему клубы колхозников развиваются. В этом нет ничего постыдного, мало того, в перемешку с ними возвращаются клубы из крупных городов Украины.
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