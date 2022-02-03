Олег ДУЛУБ: «Я очень доволен новичками Львова»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о процессе адаптации новичков к новому коллективу.
«По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев. Легионеры пока еще притираются, а украинцы все же вернулись домой, это чувствуется», — сказал Дулуб.
Источник — Футбол 1/2/3
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