Олег ДУЛУБ: «Я очень доволен новичками Львова»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о процессе адаптации новичков к новому коллективу.

«По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев. Легионеры пока еще притираются, а украинцы все же вернулись домой, это чувствуется», — сказал Дулуб.