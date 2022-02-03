Олег ДУЛУБ: «Я очень доволен новичками Львова»

Наставник львовского клуба рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 03.02.2022 15:43
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Олег ДУЛУБ: «Я очень доволен новичками Львова»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о процессе адаптации новичков к новому коллективу.

«По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев. Легионеры пока еще притираются, а украинцы все же вернулись домой, это чувствуется», — сказал Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

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