Специально для Миколенко. В штаб Эвертона вошел легендарный футболист

Помощником главного тренера «ирисок» Фрэнка Лэмпарда стал Эшли Коул

  • 03.02.2022 15:18
  • 3467 просмотров
  • 4 комментария
Специально для Миколенко. В штаб Эвертона вошел легендарный футболист
© Getty Images/Global Images Ukraine

В штаб нового главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда вошел 41-летний английский специалист Эшли Коул.

Эшли выступал на позиции левого защитника. На протяжении карьеры Коул защищал цвета «Арсенала», «Кристал Пэлас», «Челси», «Ромы», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти».

В активе Коула 107 матчей за сборную Англии.

В качестве тренера Эшли работал в «Челси» и сборной Англии U-21.

В составе «Эвертона» выступает 22-летний украинский левый защитник Виталий Миколенко.

Источник — ФК Эвертон

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19, 03.02.2022 15:29
    +6
    Спеціально для Миколенка? Хто такі заголовки придумує?
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    online
    Gagik_Perdonian, 03.02.2022 16:17
    +1
    Tasha19, 03.02.2022 15:29
    Спеціально для Миколенка? Хто такі заголовки придумує?
    помоему логично - суперопытный левый защитник пришел как тренер в клуб где играет наш левый защитник, потому для него это выгодно с точки зрения получения опыта и советов
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    Megogo_gawno, 03.02.2022 16:05
    +1
    Та чё мелочиться? Специально для Миколенко ещё в 1878 году основали Эвертон
    Хотя не, большой взрыв, который способствовал появлению всего, произошел специально для Миколенко
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    online
    Face Control, 03.02.2022 16:14
    -2
    Tasha19, 03.02.2022 15:29
    Спеціально для Миколенка? Хто такі заголовки придумує?
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