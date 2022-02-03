Специально для Миколенко. В штаб Эвертона вошел легендарный футболист

В штаб нового главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда вошел 41-летний английский специалист Эшли Коул.
Эшли выступал на позиции левого защитника. На протяжении карьеры Коул защищал цвета «Арсенала», «Кристал Пэлас», «Челси», «Ромы», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти».
В активе Коула 107 матчей за сборную Англии.
В качестве тренера Эшли работал в «Челси» и сборной Англии U-21.
В составе «Эвертона» выступает 22-летний украинский левый защитник Виталий Миколенко.
Источник — ФК Эвертон
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