Матч Динамо U-19 против немецкого клуба перенесен из-за непогоды

Контрольный матч между юношескими командами киевского «Динамо» и немецкой «Тасмании Берлин», начало которого было запланировано на 14:00, сегодня не состоится.

Из-за сильного ливня и града в турецком Сиде футбольное поле непригодно для проведения игры.

Тренерские штабы команд рассматривают возможность проведения контрольного матча завтра. Решение будет принято с учетом погодных условий и наличия свободного поля.

Напомним, встреча с «Тасманией Берлин» U-19 должна была стать заключительной в игровой программе подготовки «Динамо» U-19 к поединку раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА против «Депортиво», который состоится 9 февраля в Испании.