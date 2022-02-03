Матч Динамо U-19 против немецкого клуба перенесен из-за непогоды

Контрольный матч между юношескими командами киевского «Динамо» и немецкой «Тасмании Берлин», начало которого было запланировано на 14:00, сегодня не состоится.
Из-за сильного ливня и града в турецком Сиде футбольное поле непригодно для проведения игры.
Тренерские штабы команд рассматривают возможность проведения контрольного матча завтра. Решение будет принято с учетом погодных условий и наличия свободного поля.
Напомним, встреча с «Тасманией Берлин» U-19 должна была стать заключительной в игровой программе подготовки «Динамо» U-19 к поединку раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА против «Депортиво», который состоится 9 февраля в Испании.
Источник — ФК Динамо Киев
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