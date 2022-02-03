Остап МАРКЕВИЧ: «В украинском футболе появились деньги»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о последних новостях своей команды.

«Очеретько, Драмбаев и Быков не тренируются, так как у них повреждения. Очеретько, скорее всего, полетит в Киев, чтобы пройти хорошее обследование. Драмбаев и Быков вскоре приступят к занятиям в общей группе. С новичками пока сложно, потому что нужно очень серьезно их просматривать. По видео невозможно хорошо проанализировать, насколько это качественный футболист. Это можно понять либо в тренировочном процессе, либо при продолжительном наблюдении за игроком.

Сложно нам приглашать и украинцев. В украинском футболе появились деньги, и другие клубы имеют больше возможностей для усиления. Исходим из того, что есть. Нам постоянно предлагают каких-то футболистов, и мы их оцениваем. Пока что у нас нет на просмотре никого. Думаю, что в будущем все же появятся исполнители», — сказал Маркевич.