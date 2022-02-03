Верес арендовал защитника Динамо на 1,5 года

Алан Аусси в ближайшее время будет защищать цвета ровенского клуба

  • 03.02.2022 14:11
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Верес арендовал защитника Динамо на 1,5 года
© ФК Торпедо-БелАЗ. Алан Аусси

Центральный защитник «Динамо» Алан Аусси продолжит карьеру в «Вересе». Об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside
 
Срок арендного соглашения составит полтора года.
 
По информации источника, «Верес» сможет выкупить 20-летнего футболиста за 200 тысяч долларов.
 
Отметим, что Аусси еще не дебютировал в первой команде столичного клуба, а играл только за дубль.

Источник — Telegram

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