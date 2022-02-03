Верес арендовал защитника Динамо на 1,5 года

Центральный защитник «Динамо» Алан Аусси продолжит карьеру в «Вересе». Об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside
Срок арендного соглашения составит полтора года.
По информации источника, «Верес» сможет выкупить 20-летнего футболиста за 200 тысяч долларов.
Отметим, что Аусси еще не дебютировал в первой команде столичного клуба, а играл только за дубль.
Источник — Telegram
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