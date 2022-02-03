Один из лидеров Второй лиги просматривает сербского защитника

Один из лидеров чемпионата Второй лиги группы Б - днепровская «Перемога», пригласила в свои ряды еще одного новичка.

Как сообщает источник, новобранцем «Перемоги» станет сербский защитник Негош Янюшевич из клуба тамошней Первой лиги «Златибор». Ему 25 лет, он выступает на позиции правого защитника, отыграв в 20 матчах и сделав 8 голевых передач в осенней части сезона.

По имеющейся информации, с украинским клубом сербский футболист подпишет контракт на 1,5 года.

Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов, Сергей Шаповал, Виталий Тимофеенко, Максим Ковалев.

«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.