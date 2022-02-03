Шарм-эш-Шейх. Кравченко на отказе соперника прошел в 1/4 финала

Георгий будет сражаться за путевку в полуфинал

  • 03.02.2022 13:10
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Шарм-эш-Шейх. Кравченко на отказе соперника прошел в 1/4 финала
© ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№427 ATP) продолжает побеждать на 25-тысячнике ITF в Египте.
 
Во втором круге украинец победил после снятия соперника после первого сета.
 
Шарм-эш-Шейх. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина, 8) – Сахар Симон (Израиль, Q) – 6:4 (отказ)
 
В следующем раунде Кравченко сразится против Бейбита Жукаева из Казахстана (№696 ATP) или Стефаноса Сакелларидиса из Греции (№1506 ATP).

Источник — Sport.ua

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