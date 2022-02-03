ВИДЕО. УЕФА поздравил Алиева с 37-летием, вспомнив легендарный гол Порту

Третьего февраля бывшему игроку «Динамо» и сборной Украины Александру Алиеву исполнилось 37 лет.



УЕФА поздравил известного в прошлом футболиста, вспомнив его легендарный гол в ворота «Порту» со штрафного.



Отметим, что это произошло в 2008 году в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне выиграли на выезде со счетом 1:0, но все равно заняли третье место в группе. Также в квартете играли «Арсенал» и «Фенербахче».

🎁 Бывшему полузащитнику @DynamoKyiv и сборной Украины Александру Алиеву - 37! 🇺🇦👏



👀 Это отличный повод пересмотреть его, наверное, самый известный гол со штрафного 💥



⏪ 2008

🆚 Порту#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/K8g7ATvxWG — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 3, 2022