ВИДЕО. УЕФА поздравил Алиева с 37-летием, вспомнив легендарный гол Порту

Третьего февраля бывшему игроку «Динамо» и сборной Украины Александру Алиеву исполнилось 37 лет.
УЕФА поздравил известного в прошлом футболиста, вспомнив его легендарный гол в ворота «Порту» со штрафного.
Отметим, что это произошло в 2008 году в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне выиграли на выезде со счетом 1:0, но все равно заняли третье место в группе. Также в квартете играли «Арсенал» и «Фенербахче».
🎁 Бывшему полузащитнику @DynamoKyiv и сборной Украины Александру Алиеву - 37! 🇺🇦👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 3, 2022
👀 Это отличный повод пересмотреть его, наверное, самый известный гол со штрафного 💥
⏪ 2008
🆚 Порту#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/K8g7ATvxWG
Источник — УЕФА
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Дякую Алієву, Мілі та Бангурі за подвійну перемогу над Спартаком.
Ця трійка була найкраща на полі.
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