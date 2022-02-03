ВИДЕО. УЕФА поздравил Алиева с 37-летием, вспомнив легендарный гол Порту

Александр умел красиво забивать

  • 03.02.2022 11:10
  • 2126 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. УЕФА поздравил Алиева с 37-летием, вспомнив легендарный гол Порту
© ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Третьего февраля бывшему игроку «Динамо» и сборной Украины Александру Алиеву исполнилось 37 лет.
 
УЕФА поздравил известного в прошлом футболиста, вспомнив его легендарный гол в ворота «Порту» со штрафного. 
 
Отметим, что это произошло в 2008 году в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне выиграли на выезде со счетом 1:0, но все равно заняли третье место в группе. Также в квартете играли «Арсенал» и «Фенербахче».

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    alefteev77, 03.02.2022 11:16 (изменен)
    +2
    Алиев мастер по ударам, поставленный, мощный удар. Гол крутой, тогда вроде как выиграли на выезде 0-1 в Португалии. Будет круто, если он сможет передать свои знания и умения молодым игрокам без матов и высокомерия как в академиях разных клубов (как внешний консультант), так и в индивидуальных, специализированных тренировках (как индивидуальный тренер по ударной технике в футболе).
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    online
    Поручик Ржевский, 03.02.2022 11:49
    0
    Плюха шикарна.
    ...
    Дякую Алієву, Мілі та Бангурі за подвійну перемогу над Спартаком.
    Ця трійка була найкраща на полі.
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    limb0101, 03.02.2022 11:22
    -2
    Легенда.
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