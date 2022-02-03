Экс-форвард Металлиста близок к переходу в Химнасию

Аргентинский клуб нацелен на подписание Джонатана Кристальдо

  • 03.02.2022 10:24
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  • 1 комментарий
Экс-форвард Металлиста близок к переходу в Химнасию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Кристальдо (слева)

32-летний бывший форвард «Металлиста» Джонатан Кристальдо в ближайшее время может стать игроком аргентинской «Химнасии» из Ла-Платы, сообщает infocielo.com.

Руководство «Химнасии» очень заинтересовано в подписании опытного форварда, который с начала января пребывает в статусе свободного агента.

Джонатан Кристальдо после отъезда из «Металлиста», который произошел в августе 2014 года, играет исключительно в Южной и Центральной Америке. Форвард выступал за бразильский «Палмейрас», мексиканских «Крус Асуле» и «Монтеррее», а также аргентинских «Велес Сарсфилде», «Расинге» и «Ньюэллсе».

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Комментарии
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    nomah2, 03.02.2022 10:35
    +2
    Колхозники ,сразу после Металла,он 1 сезон в Болонье отыграл. Какая исключительно Южная Америка...?!
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