Экс-форвард Металлиста близок к переходу в Химнасию

32-летний бывший форвард «Металлиста» Джонатан Кристальдо в ближайшее время может стать игроком аргентинской «Химнасии» из Ла-Платы, сообщает infocielo.com.
Руководство «Химнасии» очень заинтересовано в подписании опытного форварда, который с начала января пребывает в статусе свободного агента.
Джонатан Кристальдо после отъезда из «Металлиста», который произошел в августе 2014 года, играет исключительно в Южной и Центральной Америке. Форвард выступал за бразильский «Палмейрас», мексиканских «Крус Асуле» и «Монтеррее», а также аргентинских «Велес Сарсфилде», «Расинге» и «Ньюэллсе».
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