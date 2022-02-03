ГРИГОРЧУК: «По регламенту Winter Cup мы тоже вносили некоторые предложения»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал регламент турнира Winter Cup в Турции.

«По регламенту мы также вносили некоторые предложения, так как для меня, как тренера, очень важно, чтобы как можно больше игроков принимали участие в матче. Ведь в процессе подготовки к весенней части сезона мне интересно видеть в деле всех подопечных. Поначалу был вариант с пятью заменами, однако у нас были несколько иные пожелания — чтобы их было больше. На мой взгляд, семь замен – это тот минимум, который позволяет задействовать как можно большее количество футболистов. Будет три слота – и в них необходимо «вложить» семь замен. А что касается всего остального в регламенте, то все нормально. Ничего удивительного или необычного в нем по части проведения турнира нет.

Серия пенальти? Это вполне разумное решение, так как если играть лишние тридцать минут дополнительного времени, то при таком условии возникла бы необходимость снова менять регламент для увеличения количества замен. Вообще определение победителя турнира в случае ничьей пробитием одиннадцатиметровых – правильная задумка. Есть возможность заодно потренировать исполнение пенальти, если придется», - сказал Григорчук.

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.