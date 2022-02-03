Колос может подписать хавбека Миная

Пятого февраля на сборе в Турции ковалевская команда сыграет второй спарринг - с «Рударом» из Черногории.

В этом контрольном поединке за ковалевцев может дебютировать потенциальный новичок - экс-игрок национальной сборной Украины полузащитник Сергей Мякушко, который должен появиться в расположении «Колоса» третьего февраля.

Футболист расторг контракт по обоюдному согласию сторон с «Минаем».

Определился еще один спарринг-партнер ковалевцев в Турции. Шестого февраля украинцы сыграют с «Аустрией» из австрийского города Лустенау.