Колос может подписать хавбека Миная

Сергей Мякушко присоединится к команде из Ковалевки в Турции

  • 03.02.2022 09:40
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Колос может подписать хавбека Миная
© ФК Карпаты. Сергей Мякушко

Пятого февраля на сборе в Турции ковалевская команда сыграет второй спарринг - с «Рударом» из Черногории.

В этом контрольном поединке за ковалевцев может дебютировать потенциальный новичок - экс-игрок национальной сборной Украины полузащитник Сергей Мякушко, который должен появиться в расположении «Колоса» третьего февраля.

Футболист расторг контракт по обоюдному согласию сторон с «Минаем».

Определился еще один спарринг-партнер ковалевцев в Турции. Шестого февраля украинцы сыграют с «Аустрией» из австрийского города Лустенау.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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