Колос может подписать хавбека Миная

Пятого февраля на сборе в Турции ковалевская команда сыграет второй спарринг - с «Рударом» из Черногории.
В этом контрольном поединке за ковалевцев может дебютировать потенциальный новичок - экс-игрок национальной сборной Украины полузащитник Сергей Мякушко, который должен появиться в расположении «Колоса» третьего февраля.
Футболист расторг контракт по обоюдному согласию сторон с «Минаем».
Определился еще один спарринг-партнер ковалевцев в Турции. Шестого февраля украинцы сыграют с «Аустрией» из австрийского города Лустенау.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.