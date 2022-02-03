Артем ФАВОРОВ: «Фехервар входит в число лучших клубов Венгрии»

Футболист «Академии Пушкаша» – о принципиальном сопернике

  • 03.02.2022 09:19
  • 412 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФАВОРОВ: «Фехервар входит в число лучших клубов Венгрии»
© ФК Академия Пушкаша. Артем Фаворов

Украинский полузащитник «Академии Пушкаш» Артем Фаворов прокомментировал свой победный гол в ворота «Фехервара».

«Фехервар» входит в число лучших клубов Венгрии, поэтому матчи с этой командой всегда принципиальны, как и с «Ференварошем». Рад, что мы выиграли 1:0. Это хороший результат, учитывая, что играли через два дня на третий. Тяжелый график, но выдержали. Моменты были у обеих команд. Мне кажется, игра была до первого гола. Кто бы забил первым, тот и победил. Думаю, нам чуть больше повезло. Значит, наиграли на победу, хотя матч был тяжелым, как и газон. Взяли важные три очка, двигаемся дальше.

Как оказался в моменте с голом перед воротами? Не случайно. Моя задача подключаться к атакам своей команды, поддерживать атакующий темп. Оказался в нужное время в нужном месте», - сказал Фаворов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко, 03.02.2022 10:09
    +1
    Alexander Киев, 03.02.2022 09:44
    Абсолютно згідний. Ференцварош 2-2 дынама Киев, дынама Киев 1-0 Ференцварош. Жесткий отскок сов. Пора заявку Суркису подавать на чемп.области, пора
    Абсолютно згідний
    "Цілком згоден" хоть бы сделал вид и воспользовался переводчиком
    Ох ты Шура и шляпа
    Ссылка
    online
    UAZAK, 03.02.2022 09:36
    +1
    Рівень кращих клубів мадярщини це рівень кращих обласних чемпіонатів України....
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 03.02.2022 09:44
    0
    UAZAK, 03.02.2022 09:36
    Рівень кращих клубів мадярщини це рівень кращих обласних чемпіонатів України....
    Абсолютно згідний. Ференцварош 2-2 дынама Киев, дынама Киев 1-0 Ференцварош. Жесткий отскок сов. Пора заявку Суркису подавать на чемп.области, пора
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    Cartman, 03.02.2022 09:49
    -2
    В число двух лучших клубов Венгрии . Все остальные шлак
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