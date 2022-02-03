Артем ФАВОРОВ: «Фехервар входит в число лучших клубов Венгрии»

Украинский полузащитник «Академии Пушкаш» Артем Фаворов прокомментировал свой победный гол в ворота «Фехервара».

«Фехервар» входит в число лучших клубов Венгрии, поэтому матчи с этой командой всегда принципиальны, как и с «Ференварошем». Рад, что мы выиграли 1:0. Это хороший результат, учитывая, что играли через два дня на третий. Тяжелый график, но выдержали. Моменты были у обеих команд. Мне кажется, игра была до первого гола. Кто бы забил первым, тот и победил. Думаю, нам чуть больше повезло. Значит, наиграли на победу, хотя матч был тяжелым, как и газон. Взяли важные три очка, двигаемся дальше.

Как оказался в моменте с голом перед воротами? Не случайно. Моя задача подключаться к атакам своей команды, поддерживать атакующий темп. Оказался в нужное время в нужном месте», - сказал Фаворов.