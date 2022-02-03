Владислав ВАКУЛА: «Полесье может показать себя даже в Европе»

Новичок клуба сделал громкое заявление

  • 03.02.2022 08:54
  • 659 просмотров
  • 3 комментария
Владислав ВАКУЛА: «Полесье может показать себя даже в Европе»
© ФК Полесье Житомир. Владислав Вакула

Новичок «Полесья» нападающий Владислав Вакула рассказал о травме, которую он получил на сборах.

«В конце первого сбора я получил повреждение, сейчас восстанавливаюсь. Все идет своим чередом - надеюсь, что скоро вернусь. Мышечная травма задней поверхности бедра, поэтому на недельки три эта пауза. Надеюсь, скоро буду в общей группе.

Калитвинцев пробовал меня в середине на позиции инсайда. Можно сказать, что эта позиция новая для меня, но если хочешь помочь команде, то будешь играть на любой позиции.

Мне захотелось поработать в этом клубе, потому что это серьезный и амбициозный проект. Собрана хорошая команда, все игроки играли в УПЛ. Хотим выйти в УПЛ и показать, что Житомир - это команда, которая может показать себя в Украине и даже в Европе», - подытожил Вакула.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    johndow, 03.02.2022 08:58
    +1
    Ти себе хоч десь окрім бару покажи)
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    limb0101, 03.02.2022 10:08
    0
    Что-то мелковато, надо выходить на межгалактические просторы.
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    online
    u6464u, 03.02.2022 09:40
    0
    ні ні хлопці , бачили уже осінню 2021 .
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