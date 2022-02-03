Оболонь может арендовать хавбека Динамо

Киевское «Динамо» опять может отдать в аренду 21-летнего полузащитника Вадима Мащенко.

Талантливым исполнителем интересуется «Оболонь». На протяжении минувшего года он выступал за одесский «Черноморец».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мащенко в 50 тысяч евро. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее «Динамо» продлило контракт с украинским полузащитником.