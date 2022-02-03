Оболонь может арендовать хавбека Динамо

Киевское «Динамо» опять может отдать в аренду 21-летнего полузащитника Вадима Мащенко.
Талантливым исполнителем интересуется «Оболонь». На протяжении минувшего года он выступал за одесский «Черноморец».
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мащенко в 50 тысяч евро. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее «Динамо» продлило контракт с украинским полузащитником.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.