Алексей БЕЛИК: «Очень важен соревновательный момент»

Уже вскоре стартует самый ожидаемый турнир межсезонья

  • 03.02.2022 07:38
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Алексей БЕЛИК: «Очень важен соревновательный момент»
© Sport.ua. Алексей Белик

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал старт турнира в Турции Winter Cup 2022.

«Очень важно выигрывать матчи. После победы у тебя другое настроение работать, по-другому ты тренируешься и подходишь к матчам. Я много раз участвовал в таких турнирах и скажу, что очень важен соревновательный момент. Почему? Он по уровню поднимает товарищескую игру к матчам чемпионата.

Одна из команд к середине февраля будет с трофеем. Это очень хорошее подспорье для наших команд», - сказал Белик.

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

Источник — Футбол 1/2/3

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