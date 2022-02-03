Старая Фирма. Селтик разгромил Рейнджерс в принципиальном матче

У победителей дубль сделал Рео Хатате, голом отличился Лиэль Абада

  • 03.02.2022 00:43
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Старая Фирма. Селтик разгромил Рейнджерс в принципиальном матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

В принципиальном матче 24-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» разгромил «Рейнджерс» (3:0)

У победителей в Дерби Старой Фирмы дубль сделал Рео Хатате, голом отличился Лиэль Абада.

«Селтик» набрал 57 очков и вышел в лидеры, опередив «Рейнджерс» (56 очков).

Чемпионат Шотландии. 24-й тур

Селтик – Рейнджерс – 3:0

Голы: Рео Хатате 5, 42, Лиэл Абада 44

Селтик: Харт – Юранович, Картер-Викерс, Стартфельт, Тейлор – О'Райли (Соро 88), К. Макгрегор, Хатате (Маккарти 73) – Абада (Маеда 62), Якумакис (Форрест 62), Жота (Доак 88).

Рейнджерс: А. Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Бесси, Баришич (Джек 46) – Арфилд, Камара (Балогун 46), Арибо – Диалло (Сакала 46), Руф, Кент.

Предупреждения: Бесси 52, Тавернье 75, Балогун 76.

Источник — Sport.ua

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