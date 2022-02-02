Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Супряга и Сикан проявят себя в Европе»

Заслуженный тренер Украины – о перспективах молодых нападающих

  • 02.02.2022 23:27
  • 93 просмотра
  • 0 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Супряга и Сикан проявят себя в Европе»
© ФК Сампдория. Владислав Супряга

Экс-глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич рассказал, что нужно Владиславу Супряге и Даниилу Сикану для успешной карьеры в Европе.
 
«Я давно слежу за этими футболистами. Припоминается, как-то даже недавно прогнозировал, что Сикан в недалеком будущем будет иметь постоянную прописку в сборной Украины. Кстати, я от этих слов не отказываюсь и сейчас. Их переход в зарубежные клубы вызван, прежде всего, нехваткой игровой практики в «Динамо» и «Шахтере». Особенно нуждался в переезде Супряга, которому перестал доверять рулевой киевлян Mирча Луческу, хотя неоднократно предоставлял ему шанс проявить себя.
 
Вот почему Владислав и Даниил должны доказать, что «Сампдория» и «Ганза» не случайно остановили свой выбор именно на них.
 
Повторяю, потенциал у ребят – огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они легионеры и необходимо быть на виду, тем более, что «Сампдория» и «Ганза» находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются.
 
Также необходимо помнить, что итальянская Серия А и немецкая Бундеслига-2, это очень серьезный уровень. Если с этим вызовом Владислав и Даниил справятся, то, убежден, что их вызовы в расположение национальной сборной Украины не будут редким явлением», – сказал Маркевич.

«Он – балласт, скоро уйдет». Реакция фанатов Сампдории на трансфер Супряги

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности