Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Супряга и Сикан проявят себя в Европе»

Экс-глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич рассказал, что нужно Владиславу Супряге и Даниилу Сикану для успешной карьеры в Европе.



«Я давно слежу за этими футболистами. Припоминается, как-то даже недавно прогнозировал, что Сикан в недалеком будущем будет иметь постоянную прописку в сборной Украины. Кстати, я от этих слов не отказываюсь и сейчас. Их переход в зарубежные клубы вызван, прежде всего, нехваткой игровой практики в «Динамо» и «Шахтере». Особенно нуждался в переезде Супряга, которому перестал доверять рулевой киевлян Mирча Луческу, хотя неоднократно предоставлял ему шанс проявить себя.



Вот почему Владислав и Даниил должны доказать, что «Сампдория» и «Ганза» не случайно остановили свой выбор именно на них.



Повторяю, потенциал у ребят – огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они легионеры и необходимо быть на виду, тем более, что «Сампдория» и «Ганза» находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются.



Также необходимо помнить, что итальянская Серия А и немецкая Бундеслига-2, это очень серьезный уровень. Если с этим вызовом Владислав и Даниил справятся, то, убежден, что их вызовы в расположение национальной сборной Украины не будут редким явлением», – сказал Маркевич.

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