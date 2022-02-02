Шарм-эш-Шейх. Лопатецкая проиграла, Кравченко идет дальше

Украинские теннисисты Дарья Лопатецкая и Георгий Кравченко провели стартовые матчи на 25-тысячнике ITF в Египте.
Шарм-эш-Шейх. Первый круг (женщины)
Дарья Лопатецкая (Украина) – Река-Луца Яни (Венгрия, 2) – 2:6, 1:6
Шарм-эш-Шейх. Первый круг (мужчины)
Георгий Кравченко (Украина, 8) – Лиор Голденберг (Израиль, Q) – 7:5, 6:4
Источник — Sport.ua
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