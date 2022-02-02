Шарм-эш-Шейх. Лопатецкая проиграла, Кравченко идет дальше

Украинцы провели стартовые матчи на 25-тысячнике ITF

  • 02.02.2022 23:05
  • 238 просмотров
  • 2 комментария
Шарм-эш-Шейх. Лопатецкая проиграла, Кравченко идет дальше
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинские теннисисты Дарья Лопатецкая и Георгий Кравченко провели стартовые матчи на 25-тысячнике ITF в Египте.
 
Шарм-эш-Шейх. Первый круг (женщины)
Дарья Лопатецкая (Украина) – Река-Луца Яни (Венгрия, 2) – 2:6, 1:6
 
Шарм-эш-Шейх. Первый круг (мужчины)
Георгий Кравченко (Украина, 8) – Лиор Голденберг (Израиль, Q) – 7:5, 6:4

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Pavlo Troian, 02.02.2022 23:53
    +1
    Spectra, 02.02.2022 23:35
    Очень жаль. Наверное Лопатецкая некуда уже не поднимается, как по мне она самая талантливая из наших. А за Кравченко интересно следить, очень вариативный, что нельзя сказать про Сачка!
    Если самая талантливая, то почему не подымется?
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    Spectra, 02.02.2022 23:35
    0
    Очень жаль. Наверное Лопатецкая некуда уже не поднимается, как по мне она самая талантливая из наших. А за Кравченко интересно следить, очень вариативный, что нельзя сказать про Сачка!
    Ссылка
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